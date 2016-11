Disney Cinemagic 01:30 bis 03:00 Tierfilm Corrie und das Rennpferd USA, NZ 2000 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 14-jährige Corrie hat ihren Vater bei einem Reitunfall verloren. Das verzweifelte Mädchen versucht alles, um das eigene Leben wieder in Lot zu bringen. Sie setzt sich trotz des Unfalls ihres Vaters in den Kopf, selbst Jockey zu werden und beginnt, mit einem ebenfalls traumatisierten Pferd an ihrem Ziel zu arbeiten - sehr zum Missfallen ihrer Mutter. Ein ungewöhnliches "Talent" ermöglicht ihr dabei eine ganz besondere Freundschaft mit dem Pferd ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Krissy Perez (Corrie Ortiz) Jason Dohring (B. Moody) Lillian Hurst (Lourdes Ortiz) Jon Brazier (Max Garris) Nestor Serrano (Hector Machado) Theresa Saldana (Sonja Ortiz) Cristian Guerrero (Gabby Ortiz) Originaltitel: Ready to Run Regie: Duwayne Dunham Drehbuch: John Wierick Kamera: Michael Slovis Musik: Philip Marshall Altersempfehlung: ab 6

