Disney Cinemagic 23:15 bis 23:40 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Folge: 13 Palast-Arrest USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Arielle und ihre Schwester Arista haben wegen eines Streits Palast-Arrest. Alle anderen Bewohner sind währenddessen auf einem Karneval. Dies nutzen zwei böse Seekreaturen (Flo und Ebb) aus, um den königlichen Schatz zu stehlen. Doch sie unterschätzen Arielle und ihre Schwester, die sich in dieser Situation zusammentun und mit Tricks und Finesse die Einbrecher in die Flucht schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Hans Christian Andersen, Alicia Marie Schudt Musik: Dan Foliart