Disney Cinemagic 18:55 bis 20:15 Trickfilm Lilo & Stitch USA 2002 Dolby 16:9 HDTV Er ist raffiniert, gefährlich, absolut schräg und er kommt aus einer anderen Galaxie: Stitch, Ergebnis eines illegalen Experiments - ein Außerirdischer im Hundepelz. Nach einer Odyssee im Weltraum landet er ausgerechnet auf der Trauminsel Hawaii und trifft dort auf Lilo. Lilo ist ein freches kleines Mädchen, das Surfen liebt und einfach anders ist als alle Kinder um sie herum. Ihre Leidenschaft: Elvis-Songs. Das etwas seltsame Aussehen und Benehmen von Stitch fasziniert Lilo so sehr, dass sie kurzerhand beschließt, ihn zu adoptieren. Eine Entscheidung, die ihr Leben auf den Kopf stellt! Sprecher: Shir Hommelsheim (Lilo) Bob van der Houven (Stitch) Vanessa Petruo (Nani) Timmo Niesner (David Kawena) Tilo Schmitz (Cobra Bobo) Roland Hemmo (Dr. Jamba Jookiba) Originaltitel: Lilo & Stitch Regie: Dean DeBlois, Chris Sanders Drehbuch: Dean DeBlois, Chris Sanders Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6