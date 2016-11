TNT Comedy 02:35 bis 03:00 Comedyserie Wrecked - Voll abgestürzt! Tubthumping USA 2016 16:9 Merken Die Überlebenden halten auf der Insel ihre erste Wahl ab. Kurz darauf treten Danny und Todd gegeneinander an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Cregger (Owen) Asif Ali (Pack) Rhys Darby (Steve) Brooke Dillman (Karen) Ginger Gonzaga (Emma) Will Greenberg (Todd) Jessica Lowe (Florence) Originaltitel: Wrecked Regie: Jeff Tomsic Drehbuch: Chris Kula Kamera: Rob Kitzmann

