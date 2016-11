TNT Comedy 00:45 bis 01:05 Comedyserie Parks and Recreation Ich bin Leslie Knope USA 2011 16:9 Merken Leslie hat das Angebot erhalten, für ein Amt im Stadtrat zu kandidieren. Um einen Eklat zu vermeiden, muss sie sich von ihrem Vorgesetzten Ben trennen. Nachdem der davon erfährt, bestärkt er sie in der Trennung. Leslies Kandidatur steht nichts mehr im Wege. Indessen hat sich in der Behörde ein Skandal ergeben - alle weiblichen Mitglieder haben obszöne Mails erhalten. Wer war der Absender? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Troy Miller Drehbuch: Daniel J. Goor Kamera: John Inwood