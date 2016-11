TNT Comedy 22:40 bis 23:05 Diskussion Full Frontal with Samantha Bee USA 2016 Merken Clinton versus Trump! In der heißen Phase des USWahlkampfs bittet Late-Night-Host Samantha Bee US-Präsident Barack Obama in ihrer Show Full Frontal with Samantha Bee zum Gespräch. Themen sind unter anderem Obamas Wahlkampf-Support für Hillary Clinton und die Herausforderungen der kommenden Legislaturperiode. Die Episode von Full Frontal with Samantha Bee wird in den USA am kommenden Montag, 31. Oktober, auf TBS ausgestrahlt. TNT Comedy zeigt das Gespräch zwischen Samantha Bee und Barack Obama bereits kurz nach US-Ausstrahlung am Sonntag, 6. November, um 22:35 Uhr als deutsche TV-Premiere im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Die aktuellen Folgen von Full Frontal with Samantha Bee sind immer sonntags um 22:30 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf TNT Comedy zu sehen. Samantha Bee ist die derzeit einzige weibliche Moderatorin einer Late-Night-Show vor aber auch hinter der Kamera. Wöchentlich kommentiert sie in Full Frontal with Samantha Bee sarkastisch das Weltgeschehen und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Die von TBS, dem Comedy-Sender von Turner US, und den miteinander verheirateten Comedians Samantha Bee und Jason Jones (beide The Daily Show) produzierte Show gehört zu den fünf quotenstärksten Late-Night-Shows im US-Kabelfernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Barack Obama (US-Präsident) Originaltitel: Full Frontal with Samantha Bee