TNT Comedy 10:40 bis 11:05 Comedyserie Keine Gnade für Dad Ein kleiner Schnitt für den Mann USA 2003 16:9 Merken Sean und Claudia wollen keine weiteren Kinder. Nachdem sie vor Kurzem dachten, Claudia sei erneut schwanger, sie aber mit einem Schrecken davongekommen sind, erklärt Sean sich bereit, eine Vasektomie durchführen zu lassen. Vor dem Termin kommen ihm allerdings Zweifel. Brad versucht, an Lily heranzukommen, und lässt sich von ihr Nachhilfe in Mathe geben, obwohl er in Wahrheit ein Mathe-Ass ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Chris Kelly Kamera: Thom Marshall, Alan Walker Musik: Ween, Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6