TNT Comedy 08:35 bis 08:55 Comedyserie Wrecked - Voll abgestürzt! Das Phantom USA 2016 16:9 Merken Unter der neuen Leitung fällt die Gruppe bald auseinander und die Überlebenden können sich immer schlechter an ihr Leben zuhause erinnern. Todd, der eingesperrt wurde, gewöhnt sich langsam an seine Einsamkeit. Pack stößt zufällig auf andere Überlebende des Flugzeugabsturzes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Cregger (Owen) Asif Ali (Pack) Rhys Darby (Steve) Brooke Dillman (Karen) Ginger Gonzaga (Emma) Will Greenberg (Todd) Jessica Lowe (Florence) Originaltitel: Wrecked Regie: Stuart McDonald Drehbuch: Carol Kolb Kamera: Rob Kitzmann