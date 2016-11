FOX 22:30 bis 23:50 Mysteryserie 11.22.63 - Der Anschlag Der Kaninchenbau USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Highschool-Lehrer Jake Epping steckt in einer Lebenskrise. Er ist frisch geschieden, seine Schüler sind immer abgelenkt und sein Romanprojekt kommt ebenfalls nicht voran. Doch dann zeigt ihm sein enger Freund Al Templeton ein geheimes Zeitportal, das ins Jahr 1960 zurückführt. Al bittet Jake, in die Vergangenheit zu reisen. Er soll eine bessere Welt schaffen, indem er die Ermordung John F. Kennedys verhindert. Diese Mission ist jedoch weitaus gefährlicher, als er es sich jemals erträumt haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Franco (Jake Epping) Chris Cooper (Al Templeton) Josh Duhamel (Frank Dunning) Sarah Gadon (Sadie Dunhill) Daniel Webber (Lee Harvey Oswald) Cherry Jones (Marguerite Oswald) Lucy Fry (Marina Oswald) Originaltitel: 11.22.63 Regie: Kevin Macdonald Drehbuch: Bridget Carpenter Kamera: David Katznelson Musik: Alex Heffes