FOX 12:30 bis 13:15 Krimiserie Hawaii Five-0 Auf der Lauer USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Raubüberfall in einem Juwelierladen hinterlässt blutige Spuren. Ein pensionierter Polizeimitarbeiter wird dabei niedergeschossen und es fehlen Diamanten im Wert von 3 Millionen Dollar. Hinweise auf das Fluchtfahrzeug führen zu einer weiteren Blutlache, jedoch ohne Leiche. Das Team entdeckt schnell, dass es sich hierbei um ein Gaunerpärchen á la Bonnie und Clyde handelt, wobei Bonnie die Beute lieber nicht teilen will und ihren Partner kurzerhand niederschiesst. Währenddessen werden Danny und Steve von ihrer Psychologin zu strengster Partnertherapie verdonnert. Wie der Zufall es will, müssen sie sich bei einer gemeinsamen Observierung der Juwelendiebin wohl oder übel mit ihren Meinungsverschiedenheiten auseinandersetzen. Doch sind sie nicht die einzigen die das Gaunerweib im Visier haben. Ihr untergetauchter Ex-Freund, Ivanovich, will sich rächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Jorge Garcia (Jerry Ortega) Chi McBride (Lou Grover) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Daniel Dae Kim Drehbuch: David Wolkove, Lorenzo Manetti Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16