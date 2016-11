ARTE 02:55 bis 03:50 Reportage Durch die Nacht mit ... Thurston Moore und Phil Collins D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Pop-Kultur Festival in Berlin bringt die unterschiedlichsten Künstler auf die Bühnen Neuköllns und regt einen interdisziplinären Austausch an. Ganz im Sinne von "Durch die Nacht mit ?" also, das zwei der spannendsten Gäste des Festivals vereint. Der New Yorker Musiker Thurston Moore, der sich in den Listen der besten Gitarristen der Welt stets unter den Top 20 findet, hat mit seiner Band Sonic Youth dem Indie-Rock entscheidende Impulse gegeben. Der britische Videokünstler und Fotograf Phil Collins begeistert seit Jahren mit politischer Mitmach-Kunst, die ihm bereits 2006 eine Nominierung für den Turner Prize bescherte. Collins, der an der Kölner Kunsthochschule für Medien lehrt, lebt in Berlin und empfängt dort den frischgebackenen Wahl-Londoner Moore. Beide haben den größten Respekt vor der Arbeit des anderen, so dass es schnell zum lebhaften Austausch bei Bier und Zigaretten kommt. Gemeinsam geht es zum Publikumsrenner "Manifesto" im Hamburger Bahnhof, wo der Künstler Julian Rosefeldt die Schauspielerin Cate Blanchett in ein Dutzend Rollen gesteckt hat. Noch eindrucksvoller für die zwei Nachtschwärmer fällt die Begegnung mit der Fotografin und einstigen RAF-Mitstreiterin Astrid Proll aus. Bald geht es zum Pop-Kultur Festival, wo der Künstler Scott King seine Sammlung an Rock-Memorabilia vorstellt. Aber Collins und Moore haben ihre Zweifel ist das wirklich Kurt Cobains Feuerzeug, oder flunkert King ein bisschen? Der lange Abend, den Collins und Moore mit viel Freude und Humor bestreiten, findet sein Ende in der Neuköllner Kneipe "Das Gift", die Collins mit einem Mitglied der Band Mogwai betreibt. Hier gesellt sich auch Thurston Moores Lebensgefährtin, die Herausgeberin Eva Prinz, zu dem fröhlichen britisch-amerikanischen Duo, das sich bei "Durch die Nacht mit" in der Tat einen ausgiebigen, sehr unterhaltsamen interdisziplinären Austausch geliefert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Durch die Nacht mit ... Regie: Baumann, Hasko

