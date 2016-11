ARTE 16:50 bis 17:35 Magazin Metropolis Bukarest / Touch Down Metropolenreport: Bukarest - Eine Stadt am Rand von Europa / Philosophie und Zeitgeist - Wie Berlin die französische Autorin Mathilde Ramadier inspiriert / Touchdown 21 - Eine Ausstellung über das Downsyndrom in Bonn / Tino Sehgal - "Carte blanche" im Palais de Tokyo / Aktuell: Gayle Tufts über den US- Wahlkampf / Sting exklusiv - Interview mit dem Rockstar D 2016 2016-11-07 03:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken (1): Metropolenreport: Bukarest - Eine Stadt am Rand von Europa Bukarest: Die einst mondäne Hauptstadt Rumäniens hat einen radikalen Wandel erlebt von der blühenden, westlich orientierten Stadt, über die sozialistische Prägung der Ceausescu-Ära bis zur EU-Mitgliedschaft. Vor zehn Jahren ist Rumänien der EU beigetreten. Wo steht die Stadt heute? Und was sagt die Kunstszene dazu? Metropolis begleitet Kulturschaffende und Kreative, um mit ihnen über die Stadt am Rand von Europa zu sprechen. (2): Philosophie und Zeitgeist - Wie Berlin die französische Autorin Mathilde Ramadier inspiriert Kurz vor ihrem 29. Geburtstag Jahren hat Mathilde Ramadier schon einiges erreicht: Nach dem Studium in Paris war sie DJ beim Radio und hat eine Graphic Novel über Jean-Paul Sartre geschrieben. Ihr Faible für Deutschland führte sie 2011 nach Berlin. Daraus ist das Buch "Berlin 2,0" entstanden. "Metropolis" trifft die vielseitige Autorin in ihrer Wahlheimat. (3): Touchdown 21 - Eine Ausstellung über das Downsyndrom in Bonn Auf unserer Erde leben momentan rund 5 Millionen Menschen mit Down-Syndrom. Wie ergeht es ihnen? Wie lange gibt es diese Menschen schon auf der Erde? Wie sieht ihre Zukunft aus? Touchdown 21 ist ein Forschungs-Projekt, das diesen Fragen nachgeht. Wissenschaftler und Journalisten mit und ohne Trisomie 21 schreiben gemeinsam eine umfassende Kulturgeschichte des Downsyndroms. Ihre Ergebnisse präsentieren sie nun in einer großen Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn. (4): Tino Sehgal "Carte blanche" im Palais de Tokyo Er war der jüngste Künstler überhaupt, der das Guggenheim Museum in New York City bespielen durfte. Und er ist ein Weltklassekünstler: Tino Sehgal. "Carte blanche" ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Palais de Tokyo Paris. Dort zeigt er sechs seiner "Situationen", wie er seine Arbeiten nennt. Das Besondere daran: seine Arbeiten dürfen nicht gefilmt oder fotografiert werden. Eine Herausforderung für uns! Wir besuchen Tino Sehgal in seinem temporären Atelier, zu dem er das Palais de Tokyo in Paris erklärt hat. (5): Aktuell: Gayle Tufts über den US- Wahlkampf Gayle Tufts ist Deutschlands bekannteste Amerikanerin, Stand-Up-Comedian, Entertainerin, Sängerin. Seit 25 Jahren steht sie auf deutschen Bühnen und erklärt den Deutschen Amerika. Und da gibt es zur Zeit eine Menge Bedarf: Was für eine bizarre Show findet da gerade vor den Präsidentschaftswahlen statt? Der Wahlkampf gleicht einem Boxkampf, bloß ohne Regeln, findet Gayle Tufts. Zwei Tage vor den US-Wahlen kommentiert die Entertainerin die Zustände in ihrem Heimatland. (6): Sting exklusiv Interview mit dem Rockstar Seit Jahrzehnten wird er gefeiert. Gordon Sumner alias Sting. Er zählt zu den facettenreichsten Pop-Musikern aller Zeiten. Aktuell hat er endlich mal wieder "nur" ein richtiges Rock-Pop-Album gemacht. "57th & 9th" atmet den Geist der legendären Police. Mit dem Song "50.000" setzt er den dieses Jahr verstorbenen Heroen wie Prince, David Bowie und Lemmy ein musikalisches Denkmal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Metropolis