Komödie Ein Tick anders D 2011

Eva hat Tourette aber Tourette hat nicht Eva! Weil die Außenwelt bei Eva zu Stress und schlimmen Ticks führt, meidet sie den Kontakt und verbringt den Tag lieber alleine im Wald oder mit ihrer schrägen Familie. Die beste Medizin gegen Evas Ticks hat sowieso ihre Großmutter: "In meinem Haus darfst du alles kaputt machen!" Diese Einstellung wirkt Wunder. Mit Oma bemalt sie die Blätter der Bäume im Garten oder sprengt Staubsauger. Als Eva eines Tages ihren Vater in Schlips und Kragen im Wald trifft, gesteht er ihr, dass er seinen Job verloren hat und jetzt Bewerbungen schreibt. Nachdem Bankdirektor Kühne die Verlängerung ihres Kredits verweigert hat und somit der Rausschmiss aus der Wohnung droht, macht sich Eva daran, den Vater mit Coaching fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Das hat leider unerwartete Konsequenzen für Eva: Der neue Job ist in Berlin! Doch Eva will gar nicht umziehen. Da entschließt sie sich, ihre Ängste vor der Außenwelt zu überwinden und sich einen Job zu suchen. Doch das scheitert auf ganzer Linie, da Eva ihre potenziellen Arbeitgeber bereits im Bewerbungsgespräch anpöbelt. Evas nächste Vision: die Teilnahme an einer Castingshow um reich zu werden. Doch auch dieser Traum vom schnellen Reichtum platzt sang- und klanglos. Verzweifelt klammert sich Eva mit Onkel Bernie an eine letzte Idee, um an Geld zu kommen koste es, was es wolle

Schauspieler: Jasna Fritzi Bauer (Eva Strumpf) Waldemar Kobus (Daniel Strumpf) Victoria Trauttmansdorff (Mutter Strumpf) Stefan Kurt (Onkel Bernie) Renate Delfs (Oma Strumpf) Falk Rockstroh (Bankdirektor Kühne) Katja Liebing (Bankangestellte) Originaltitel: Ein Tick anders Regie: Andi Rogenhagen Drehbuch: Andi Rogenhagen Kamera: Ralf M. Mendle Musik: Ingo Kays Altersempfehlung: ab 6