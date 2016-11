Syfy 22:00 bis 23:55 Komödie Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät F, E, I, H 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Machthunger des römischen Feldherrn Julius Cäsar (Fabrice Luchini) kennt keine Grenzen. Inzwischen hat er sogar Britannien erobert. Ganz Britannien? Nein, ein kleines Dorf leistet Widerstand, braucht allerdings dringend Unterstützung. Also überquert der tapfere Teefax (Guillaume Gallienne) den Ärmelkanal, um seinen gallischen Cousin Asterix (Edouard Baer) um Hilfe zu bitten. Der macht sich sofort auf den Weg. Mit dabei sind sein Kumpel Obelix (Gérard Depardieu), das Hündchen Idefix, ein Fass voll Zaubertrank und Grautvornix (Vincent Lacoste), der nervige Neffe von Häuptling Majestix. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Obélix) Dany Boon (Têtedepiaf) Edouard Baer (Astérix) Guillaume Gallienne (Teefax) Catherine Deneuve (Englands Königin) Fabrice Luchini (Julius Cäsar) Jean Rochefort (Lucius Fouinus) Originaltitel: Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté Regie: Laurent Tirard Drehbuch: Laurent Tirard, Grégoire Vigneron, René Goscinny, Declan May, Albert Uderzo Kamera: Catherine Pujol, Denis Rouden Musik: Klaus Badelt