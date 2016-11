Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Padawan vermisst USA 2011 Stereo 16:9 Merken Während einer Schlacht auf Felucia wird Ahsoka von einem Trandoshaner gefangen und auf eine Insel des Mondes Wasskha gebracht. Dort wird sie, zusammen mit anderen dorthin verbrachten Gefangenen, von den Trandoshanern zu deren Unterhaltung und Vergnügen gejagt. Währenddessen tobt die Schlacht um Felucia weiter und Anakin wagt einen Vorstoß, um die Separatisten zurückzudrängen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Bonnie Mark Altersempfehlung: ab 12