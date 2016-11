Syfy 18:50 bis 19:20 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Die Zitadelle USA 2011 Stereo 16:9 Merken Der Jedi-Meister Even Piell wurde bei seiner Rückkehr von einer gefährlichen Mission von den Separatisten gefangen genommen und in die Zitadelle auf Lola Sayu gebracht, einem Gefängnis, das als absolut ausbruchsicher gilt. Trotzdem stellen die Jedi ein Befreiungskommando zusammen, könnten die Separatisten doch wichtige Informationen aus Even Piell herauspressen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Matt Michnovetz Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12