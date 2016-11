Syfy 14:30 bis 15:15 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Belagerung (2) CDN, USA 2005 Stereo 16:9 Merken Die Lage in Atlantis wird immer heikler. Die Wraith rücken an und die Stargate-Crew ist verzweifelt. Da bekommt das Team unerwartete Hilfe. Colonel Everett (Clayton Landey) wird von der Erde in die Pegasus-Galaxie gesandt. Mit nuklearen Waffen kann er jedoch nur kurze Zeit den Angreifern Herr werden. Dann hat Major Sheppard (Joe Flanigan) eine Idee. Doch diese entpuppt sich bald schon als große Gefahr? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Major John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rainbow Francks (Lt. Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith