Syfy 08:25 bis 09:10 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Die Ladung USA 2003 Stereo 16:9 Die Enterprise erreicht den Planeten, auf dem die Xindi die wohl wichtigste Substanz ihrer Waffe produzieren. Archer (Scott Bekula), Reed (Dominic Keating) und Major J. Hayes (Steven Culp) begeben sich auf die Oberfläche des Planten und treffen dabei auf Gralik, den Cheftechniker der Xindi. Sie erfahren, dass dieser sich gar nicht über die Ausmaße seines Handelns und die Gewalt der Waffe bewusst war. Von nun an will er Archer unterstützen und den Tod weitere unschuldiger Menschen verhindern. Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcom Reed) Steven Culp (Major Hayes) Randy Oglesby (Degra) John Cothran (Gralik) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: Chris Black, Brent V. Friedman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6