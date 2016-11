Universal Channel 07:45 bis 09:40 Komödie Kick it like Beckham GB, D, USA 2002 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die traditionsbewussten Eltern der 17-jährigen Jess (Parminder Nagra) haben eine ziemlich genaue Vorstellung, was aus ihrer Tochter einmal werden soll: eine Juristin und gute Ehefrau. Jess allerdings hat andere Pläne: Ihr liegt das Fußballspiel im Blut. Anstatt sich nach dem Wunsch ihrer Mutter zum Jungvamp aufzubrezeln, kickt sie lieber mit Jungs im Park herum und steigt zum Entsetzen ihres erzkonservativen Vaters sogar in das Frauenfußballteam des überaus charmanten Joe (Jonathan Rhys-Meyers) ein.

Britische Gesellschaftskomödien wie "Ganz oder gar nicht" und "Billy Elliot" lassen schön grüßen, wenn in Gurinder Chadhas "European Film of the Year" (Cinema Expo) ein Culture Clash der sportiven Art seinen charmanten Lauf nimmt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Parminder Nagra (Jesminder "Jess" Kaur Bhamra) Keira Knightley (Juliette "Jules" Paxton) Jonathan Rhys Meyers (Joe) Anupam Kher (Mr. Bhamra) Archie Panjabi (Pinky Bhamra) Shaznay Lewis (Mel) Frank Harper (Alan Paxton) Originaltitel: Bend It Like Beckham Regie: Gurinder Chadha Drehbuch: Gurinder Chadha, Guljit Bindra, Paul Mayeda Berges Kamera: Lin Jong Musik: Craig Pruess Altersempfehlung: ab 6