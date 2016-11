Zee.One 02:30 bis 04:30 Drama Im Bann der Familien IND 2002 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Familienepos aus Bollywood, der kein Herz unberührt lässt. Die Latino-Familie D Souza lebt in Indien, und freundet sich mit der Hindi-Familie Chadda an. Beide Familien verstehen sich blendend, und feiern sowohl Weihnachten wie auch das indische Diwali-Fest gemeinsam. Alles scheint perfekt, bis sich die Tochter der indischen Chaddas in den Sohn der hispanischen D Souzas, Antonio, verliebt. Was nun? Die Familien können sich nciht einigen, welche Religion und Kultur den Kindern der beiden mit auf den Weg gegeben werden soll, und so nimmt das junge Paar Reis-Aus und versteckt sich an einem geheimen Ort. Nur gerüchteweise dringt zu ihren Eltern nach Hause, dass die beiden inzwischen geheiratet und einen Sohn bekommen haben. Die Großeltern des Kindes sind am Boden zerstört. Sie vermissen das junge Paar - gleichzeitig sind sie aber weiterhin zerstritten, und sprechen kein Wort. Zwanzig Jahre gehen ins Land, und plötzlich steht ein gutaussehender junger Mann vor der Tür der Chaddas. Er sagt, er sei der Sohn von Anjali und Antonio. Kann das sein? Vorerst zeigen beide Familien dem jungen Mann die kalte Schulter, doch nach und nach kann er ihre Herzen erobern, und die alte Freundschaft der zwei Familien reparieren. Bis sich herausstellt, dass der nette Junge tatsächlich ein anderer ist, als er vorgibt. Erleben Sie die unfassbare Auflösung dieses emotionalen Puzzles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Raja) Suresh Menon (Lucky Iyer) Shilpa Shetty (Radha/Banto Betty) Originaltitel: Badhaai Ho Badhaai Regie: Satish Kaushik Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 206 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 161 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 126 Min.