AXN 10:25 bis 12:10 Actionfilm Bulletproof Monk - Der kugelsichere Mönch USA, CDN 2003

Seit 60 Jahren beschützt ein namenloser Mönch aus Tibet eine alte, geheimnisvolle Schriftrolle, die den Schlüssel zu unbegrenzter Macht enthält. Nun ist die Zeit gekommen, das mysteriöse Schriftstück einem neuen Wächter zu übergeben. Einer alten Prophezeiung folgend, führt den Mönch die Suche nach dem geeigneten Nachfolger nach Amerika. Hier glaubt er schon bald in dem Straßenjungen Kar den Auserwählten gefunden zu haben. Doch während der Mönch versucht den unwilligen Kar in die Geheimnisse eines Wächters einzuweihen, tauchen seine alten Widersacher auf und bringen das ungleiche Paar in tödliche Gefahr. Zusammen mit der jungen Russin Jade stehen sie schon bald der größten Bedrohung gegenüber - dem finalen Kampf um die grenzenlose Macht.

Schauspieler: Chow Yun-Fat (Namenloser Mönch) Seann William Scott (Kar) Jaime King (Jade) Karel Roden (Strucker) Victoria Smurfit (Nina) Marcus Jean Pirae (Mr. Funktastic) Mako (Mr. Kojima) Originaltitel: Bulletproof Monk Regie: Paul Hunter Drehbuch: Cyrus Voris Kamera: Stefan Czapsky Musik: Eric Serra Altersempfehlung: ab 16