National Geographic 22:35 bis 23:20 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Die Katastrophe von Queens CDN 2012 2016-11-06 02:30 Stereo 16:9 HDTV Merken 12. November 2001: Kurz nach dem Start vom New Yorker Flughafen JFK stürzt American Airlines-Flug 587 in ein dicht besiedeltes Gebiet im New Yorker Stadtteil Queens. Nur zwei Monate nach den Ereignissen vom 11. September fürchten viele, dass es sich wieder um einen terroristischen Anschlag handelt. Ein Team von FBI-Agenten und Ermittlern der Nationalen Behörde für Transportsicherheit versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Als dann ein Stück des Flugzeughecks in der nahe gelegenen Jamaica-Bucht gefunden wird, deutet alles darauf hin, dass ein tragischer Fehler den Absturz verursacht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation