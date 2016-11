National Geographic 20:10 bis 21:00 Dokumentation A Year In Space USA 2016 2016-11-06 00:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit seinem zwölfmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS geht Astronaut Scott Kelly an die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit und liefert wichtige Daten für eine bemannte Mission zum Mars. Doch trotz aller Bemühungen der Ingenieure, die Zeit im All so bequem wie möglich zu gestalten - ein ganzes Jahr stellt höchste Ansprüche an Physis und Psyche eines Raumfahrers. Um die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf Scotts Körper besser abschätzen zu können, ziehen Forscher der NASA eine nahezu perfekte Vergleichsperson heran: Scotts eineiigen Zwillingsbruder Mark, der am Boden bleibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Year In Space