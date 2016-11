National Geographic 18:25 bis 19:15 Dokumentation Mega-Fabriken Lexus USA 2012 2016-12-02 14:00 Stereo 16:9 HDTV Merken "Nichts ist unmöglich" verkündete der japanische Automobilkonzern Toyota einst in seinen Werbespots. Beim Blick auf den neuen LFA der Toyota-Sportwagenmarke Lexus scheint sich dieser Spruch definitiv zu bewahrheiten. Der Lexus LFA besitzt einen enorm kraftvollen V10-Motor. Mit seinen 560 PS erzeugt er einen Schub, der das Fahrzeug in weniger als vier Sekunden von 0 auf 100 Kilometer in der Stunde beschleunigt. "Mega-Fabriken" dokumentiert die Entstehung dieses Supersportwagens von den ersten Skizzen auf einem Zeichenblock bis zur Fertigung in den LFA-Werken von Toyota-Stadt. Nach eigenen Angaben reizt der LFA "den Spielraum des Machbaren bis an das absolute Limit aus". Hilfreich war dabei sicherlich die Entscheidung, auf eine Metallkarosserie zu verzichten und stattdessen einen speziell entwickelten ultraleichten Kunststoff auf Karbonbasis zu verwenden. Mit einem Preis von 375.000 Dollar ist das edle Kraftpaket aus Japan dabei zudem vergleichsweise günstig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories