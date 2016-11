National Geographic 16:45 bis 17:35 Dokumentation Die Befreiung Vormarsch durch die Normandie F 2014 2016-11-12 10:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Bis zum Nachmittag des 6. Juni gelingt es den Alliierten, auf einzelnen Strandabschnitten an der Küste der Normandie zu landen und sie zu sichern. Während die Franzosen wissen, dass ihre Befreier schon im Land sind, glauben die Deutschen immer noch an ein Täuschungsmanöver und daran, dass die echte Landung in der Region Pas-de-Calais nahe der belgischen Grenze stattfinden wird. Der Vormarsch der Alliierten durch die Normandie wird allerdings schwerer als erwartet. Die Bombardements verschiedener Städte fordern Tausende von Todesopfern. Doch im August gelingt es, Paris zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: D-Day To Paris: the Sacrifice