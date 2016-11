National Geographic 10:50 bis 11:40 Dokumentation Supercars - Die Luxuswerkstatt Porsche Panamera GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Porsche Panamera ist bereits in seiner Standardversion ein Traumwagen. Doch was passiert, wenn Ralph und Ranen einen "normalen" Panamera in ein High-Performance-Superauto verwandeln, das zudem auch noch umweltfreundlich ist? Ausgedacht hat sich das Ganze Afzal Kahn: Ein automobiles Angebot, das vor allem seine schwerreichen chinesischen Kunden nicht ablehnen können. Ralph und Ranen nehmen jedenfalls Kontakt zu einem Porsche-Team auf, dass in Le Mans mit genau dem Hybridmotor gewonnen hat, den die beiden für das Luxusgefährt vorgesehen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Supercar Megabuild