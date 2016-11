National Geographic 06:30 bis 06:50 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2013 2016-11-21 07:40 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode lernen Sie, wie viele verschiedene Arten es gibt, sich beim Gewichtheben, beim Waffen abfeuern oder beim Springen über Autos lächerlich zu machen, zu verletzen und in Verlegenheit zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid