Kinowelt 00:20 bis 02:25 Thriller 3000 Miles to Graceland USA 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Las Vegas ist die International Elvis Woche in vollem Gange, überall in der Stadt sieht man Elvis Imitatoren mit Jumpsuits und Fönwelle. Aber fünf der Double sind nicht gekommen, um ihrem Star zu huldigen, sondern um mit Hilfe der Waffen in ihren Gitarrenkoffern, das Casino des Hotels Riviera um mehr als drei Millionen Dollar zu berauben. Murphy und Michael, die im Gefängnis Zellengenossen waren, und ihr Team legen das Hotel in Trümmer und fliehen auf spektakuläre Weise mit der Beute in einem Hubschrauber. Doch bei der Aufteilung der Beute unter den Männern kommt es zum Streit, weil Murphy die anderen um ihren gerechten Anteil betrügen will. Einen nach dem anderen bringt er um und reißt sich das Geld unter den Nagel. Nur Michael kann entkommen und flieht vor seinem ehemaligen Kumpel und dem Gesetz quer durch die Staaten. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, in dem jeder der beiden nach fünf gemeinsamen Jahren im Knast den nächsten Schritt des anderen schon fast voraussehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Russell (Michael Zane) Kevin Costner (Thomas Murphy) Courteney Cox (Cybil Waingrow) Christian Slater (Joseph Hanson) Kevin Pollak (Damitry) David Arquette (Gus) Jon Lovitz (Jay Peterson) Originaltitel: 3000 Miles to Graceland Regie: Demian Lichtenstein Drehbuch: Demian Lichtenstein, Richard Recco Kamera: David Franco Musik: George S. Clinton Altersempfehlung: ab 18