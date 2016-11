Preisgekrönte Literaturverfilmung mit Starbesetzung: Der unglücklich verliebte Internatsschüler Paul (Tobey Maguire) fährt übers Thanksgiving-Wochenende nach Hause zu seiner Familie. Doch auch dort findet er weder Liebe noch Geborgenheit. Seine Eltern (Kevin Kline und Joan Allen) haben sich voneinander entfernt und versuchen, ihren Schmerz mit Affären und Alkohol zu verdrängen. Seine pubertierende Schwester Wendy (Christina Ricci) tut es den Eltern gleich und tröstet sich indes mit dem Nachbarsjungen. Erst ein tragisches Unglück soll alle Beteiligten wieder wachrütteln... Atmosphärisch dichtes Gesellschaftsdrama von Oscar Preisträger Ang Lee (Brokeback Mountain, Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger) nach dem Kult-Roman von Rick Moody. Das brillante Porträt der US-Gesellschaft der 1970er Jahre erhielt bei den 50. Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme für das beste Drehbuch. In den Nebenrollen: Elijah Wood, Sigourney Weaver und Katie Holmes in ihrem Spielfilmdebüt! In Google-Kalender eintragen