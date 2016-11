Nominiert für einen Oscar® Nominiert für einen Golden Globe Bessie kümmert sich seit Jahren um ihren bettlägerigen Vater Marvin. Doch dann erkrankt sie selbst an Leukämie. Nur eine Knochenmarktransplantation kann sie retten. Da als Spender ausschließlich enge Familienmitglieder in Frage kommen, nimmt Bessie nach Jahren der Funkstille wieder Kontakt zu ihrer Schwester Lee auf. Die reist sofort mit ihren Söhnen, dem rebellischen Hank und dem verschlossenen Charlie, an. Zwei völlig gegensätzliche Vorstellungen vom Leben prallen plötzlich aufeinander... Die liebevoll arrangierte Adaption des Theaterstücks von Scott McPherson, ist mit einer wunderbar aufspielenden Darstellerriege allererster Güte besetzt: Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Diane Keaton. In Google-Kalender eintragen