Kinowelt 14:50 bis 16:50 Komödie Die große Sause F, GB 1966 16:9 Während des Zweiten Weltkriegs schießt die deutsche Wehrmacht, die Paris besetzt hält, eine Maschine der Royal Air Force über der Metropole ab. Die Besatzung, bestehend aus drei englischen Soldaten, kann sich mittels Fallschirm retten. In Sicherheit können sich die Briten aber noch lange nicht wiegen, denn die Deutschen suchen bereits nach ihnen. Zum Glück sind die Franzosen auf ihrer Seite. Der Anstreicher Augustin Bouvet und der exzentrische Stardirigent der Pariser Oper Stanislas Lefort versuchen, die drei vor den Deutschen zu verstecken und in Sichherheit zu bringen. Bei dem Unterfangen, die freie Zone zu erreichen, gerät die Gruppe in viele turbulent-brenzlige Situationen. Der Film zählt mit 17 Millionen Besuchern zu den größten Erfolgen des französischen Kinos und wurde erst mehr als 30 Jahre nach seinem Erscheinen von "Titanic" und danach von "Willkommen bei den Sch'tis" von der Spitze verdrängt. Schauspieler: Louis de Funès (Stanislas Lefort) Bourvil (Augustin Bouvet) Claudio Brook (Peter Cunningham) Andréa Parisy (Marie-Odile) Terry-Thomas (Sir Reginald) Colette Brosset (Germaine) Mike Marshall (Alan MacIntosh) Originaltitel: La grande vadrouille Regie: Gérard Oury Drehbuch: Gérard Oury Kamera: Claude Renoir, André Domage Musik: Georges Auric Altersempfehlung: ab 6