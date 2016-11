Kinowelt 10:20 bis 11:40 Trickfilm Tim und Struppi im Sonnentempel F, B, CH 1969 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Professor Bienlein das Opfer einer Entführung wird, verfolgen Top-Reporter Tim, sein treuer Hund Struppi und Kapitän Haddock die Spur der Verbrecher bis nach Peru, wo sie den entführten Freund zu finden hoffen. Während sich die zuständigen Behörden alles andere als kooperativ verhalten, bekommen Tim und Haddock unerwartete Hilfe vom Straßenjungen Zorrino. Nicht nur rettet er Tim in letzter Sekunde vor Straßenräubern, er erzählt auch von einem legendären Sonnentempel, in dem der Professor angeblich gefangen gehalten wird. Tim, Haddock und Zorrino machen sich auf den Weg über die Anden und durch den Dschungel, um den geheimnisvollen Zufluchtsort zu finden. Durch Zufall verschaffen sie sich tatsächlich Zugang - und stolpern mitten in die archaische Zeremonie einer Inka-Sekte, die alles andere als erfreut auf den Besuch reagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tintin et le temple du soleil Regie: Eddie Lateste Drehbuch: Hergé, Eddie Lateste, Jos Marissen, László Molnár Kamera: François Léonard Musik: François Rauber