Kinowelt 05:30 bis 07:00 Horrorfilm The Fog - Nebel des Grauens USA 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwischen Mitternacht und 1 Uhr nähert sich die Brigg Elizabeth Dane der kalifornischen Küste. Doch das Schiff läuft auf ein falsches Leuchtfeuer zu und zerschellt an den Klippen von Antonio Bay. 100 Jahre später, am 22. April 1979, feiert der kleine Küstenort sein Stadtjubiläum. Doch zwischen Mitternacht und 1 Uhr ziehen bedrohliche, dichte Dunstwolken auf. Etwas Grauenvolles kehrt heute aus dem Nebel zurück und versetzt die Bewohner von Antonio Bay in Angst und Schrecken. Drehort dieses Originals von John Carpenter war u.a. Bodega Bay, wo auch schon Hitchcock "Die Vögel" gedreht hatte. "Nicht einmal zehn Remakes könnten diesen großartigen Grusel-Klassiker überbieten. Der ultimative Horrorfilm." (Quelle: Film Threat) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrienne Barbeau (Stevie Wayne) Jamie Lee Curtis (Elizabeth Solley) Janet Leigh (Kathy Williams) Hal Holbrook (Pater Malone) John Houseman (Machen) Tom Atkins (Nick Castle) James Canning (Dick Baxter) Originaltitel: The Fog Regie: John Carpenter Drehbuch: John Carpenter, Debra Hill Kamera: Dean Cundey Musik: John Carpenter Altersempfehlung: ab 16