Disney XD 18:45 bis 19:10 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Der Halloweenja / Dicke Luft im Sumpf USA, GB, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken Randy befreit an Halloween versehentlich ein Monster, dass die Kontrolle über seinen Ninja-Anzug übernimmt und die kostümierte Norrisvillianer in Monster verwandelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Shaun Cashman Altersempfehlung: ab 6