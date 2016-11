Disney XD 06:40 bis 07:25 Trickserie Phineas und Ferb: Geheimakte O.O.C.A. USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Angriff auf das Hauptquartier der O.O.C.A. setzt sämtliche Tieragenten außer Gefecht. Carl und Monogram sind plötzlich auf sich allein gestellt. Kann Agent P mit seiner Truppe von Agenten in Ausbildung helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Drehbuch: Dan Povenmire