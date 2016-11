History 04:15 bis 05:25 Dokumentation Brennt Paris? Kampf gegen Hitlers Befehl D 2016 Stereo 16:9 Merken Am 25. August 1944 verkünden die Glocken von Notre Dame die Befreiung von Paris. Gut zwei Monate nach der Landung der Alliierten in der Normandie haben die deutschen Besatzer kapituliert und die Stadt verlassen. Niemand ahnt an diesem Sommertag, wie knapp die französische Metropole und ihre Bewohner einer Katastrophe entgangen sind. Hitler hatte befohlen, die Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Mit Hilfe von Originalaufnahmen wird in dieser Dokumentation geschildert, wie Paris diesem Schicksal in letzter Minute entgangen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Altersempfehlung: ab 12