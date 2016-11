History 00:10 bis 01:00 Dokumentation Das Zeugenhaus - Die Dokumentation D 2014 Stereo 16:9 Merken Die Dokumentation zeigt die historischen Vorbilder der Filmhandlung anhand von Archivfilmen sowie Fotos und lässt Nachfahren zu Wort kommen. So berichtet der Sohn einer französischen Auschwitz-Überlebenden über die Gefühlslage seiner Mutter im Gerichtssaal im Angesicht der Nazischergen. Historiker entlarven die allgegenwärtigen Mechanismen von Verdrängung, Leugnung und Schuldzuweisungen. Die Autorin Christiane Kohl beschreibt die Konflikte in dieser bizarren Hausgemeinschaft, die widerspiegeln, was uns noch heute beschäftigt: die Verbrechen der Nazis und die Frage nach Schuld und Sühne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Zeugenhaus - Die Dokumentation Altersempfehlung: ab 12