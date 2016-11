History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Terra X Terra X: Schneller als das Auge, Teil 2 Schneller als das Auge (2) D 2012 Stereo 16:9 Merken Die zweite Folge entführt den Zuschauer in eine faszinierende Parallelwelt, die ihm die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung mit der Superzeitlupe vor Augen führt. Atemberaubende Bilder machen spürbar, wie unsere Sinne funktionieren, und warum wir uns vom Zauber der Geschwindigkeit so in den Bann ziehen lassen. Wir tauchen ein in das unsichtbare Universum von Honigbienen und Wanderfalken, die ganz anders als wir Menschen sehen. International renommierte Bewegungsforscher enthüllen mit der Hochgeschwindigkeitskamera das Geheimnis der schnellen Supertalente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12