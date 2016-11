History 16:25 bis 17:20 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Lepra - Der lebende Tod (5/6) GB 2013 Stereo 16:9 Merken Im Mittelalter war das Leben kurz. Kein Wunder, denn die hygienischen und sanitären Verhältnisse waren katastrophal. Krankheit und Tod gehörten zum Alltag. Malin Holst will wissen: Wie gingen die Menschen mit dieser Situation um? Auf der Suche nach Antworten begibt sich die Archäologin nach York und untersucht das Skelett einer Frau, die vor rund 700 Jahren an Lepra gestorben sein soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bethany Givvons-Collinge (Leprosy Sufferer (Reconstruction)) Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12