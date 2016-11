TV5 02:54 bis 03:46 Sonstiges Temps présent Voilà comment je veux mourir CH Merken Selon les statistiques, la probabilité de décéder subitement, de manière inattendue, est très faible. Alors comment affronter au mieux la fin de sa vie - Faut-il tout mettre en ?uvre pour la prolonger le plus longtemps possible - Ou choisir sa date et son heure - La réponse appartient à chacun. Mais pour faire usage de son droit à l'autodétermination, encore faut-il connaître les alternatives. Depuis 2010, la Suisse dispose d'une stratégie nationale en matière de soins palliatifs. Une discipline médicale en plein essor, mais encore trop souvent méconnue, y compris par les professionnels de la santé. Temps Présent a eu le privilège de rencontrer des patients des soins palliatifs au CHUV, à Rive-Neuve mais aussi à domicile. Entre rires et larmes, Camille, Jean-Jacques et Esther expliquent leur choix et racontent avec pudeur mais sans tabou la réalité de la fin de vie. Les soins palliatifs, pour Fabienne, ce n'est pas une option. A 85 ans, la Valaisanne souffre d'une grave insuffisance rénale et d'un cancer du sein. Elle a donc décidé de se suicider avec l'aide d'Exit. Elle a fixé des mois à l'avance la date de sa mort et réglé toutes ses affaires. Temps Présent l'a accompagnée jusqu'au bout de sa démarche, jusqu'à son dernier souffle. Le suicide assisté, un choix qui peut choquer, voire heurter certaines convictions, mais qui, en Suisse, relève aussi du droit à l'autodétermination. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage d?Alexandre Stern et Marie Abbet

