Au matin du 31 août 1997, la France et bientôt le monde entier sont réveillés par une nouvelle brutale : Diana, princesse de Galles, est morte. Au coeur de la nuit, elle a été victime d'un accident de voiture en plein Paris. La Mercedes noire où elle avait pris place avec son compagnon du moment, le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, leur garde du corps, Trevor Rees-Jones, et le chauffeur, Henri Paul, a heurté de plein fouet le treizième pilier du tunnel du pont de l'Alma. Dodi Al-Fayed et Henri Paul ont été tués sur le coup ; Trevor Rees-Jones est grièvement blessé. Diana, transportée d'urgence à l'hôpital de la Salpêtrière, décède quelques heures après. L'événement est considérable, plein de résonnances politiques et diplomatiques. Et l'émotion est planétaire. Retour sur les circonstances de cette mort ultra-médiatisée. Avec la participation de Daniel Bourdon, ancien officier de la BAC ; Éric Falandry, témoin de l'accident ; Frédéric Mailliez, premier médecin sur les lieux ; Jean-Claude Mulès, ancien commandant à la brigade criminelle ; Martine Monteil, ancienne directrice de la brigade criminelle ; Michel Jay, ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en France ; Paul Burrell, ancien majordome de Diana ; Pierre Boussel, ancien photoreporter à l'AFP.