TV5 12:32 bis 13:24 Sonstiges La guerre d'Hollywood 1939-1945 Face aux dictatures F 2013 Merken Cet épisode détaille les films réalisés durant la Seconde Guerre mondiale afin de permettre au public américain de se familiariser avec alliés et ennemis. Les stars, James Stewart, Tyrone Power et Clark Gable en tête, s'investissent pour relayer les consignes de restriction du gouvernement et soutenir le moral des troupes. Narration : Philippe Torreton In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La guerre d'Hollywood 1939-1945 Regie: Michel Viotte