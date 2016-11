TV5 02:55 bis 03:50 Sonstiges Kiosque Liban / Turquie / Affaire Lagacé Merken Au sommaire : "Liban" : Lundi, le parlement libanais a désigné un nouveau président. Après 2 ans et demi de vide institutionnel, de crise et de divisions, l'élection de Michel Aoun est-elle un signe positif - Qui est cet ex-général, 81 ans, doyen de la politique libanaise - Saura-t-il redonner une unité politique à son pays - "Turquie" ; "Affaire Lagacé" : Les patrons des médias québécois sont indignés. La police de Montréal et la Sûreté du Québec ont espionné plusieurs journalistes. Surveillance systématique, à plus grande échelle - La police québécoise a-t-elle surveillé les journalistes suite à des directives ministérielles - Y a-t-il une crise de confiance entre l'État, la police et le monde médiatique - Comment garantir la liberté de la presse avec de telles pratiques - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Silvia Garcia Gäste: Gäste: Sara Daniel (cheffe du service Étranger de l'hebdomadaire français ''L'Obs'), Christian Rioux (correspondant en Europe du quotidien québécois ''Le Devoir''), Michel Touma (rédacteur en chef au quotidien libanais ''L'Orient-Le Jour''), Akram Belkaïd (essay Originaltitel: Kiosque

