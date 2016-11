TV5 16:29 bis 16:56 Sonstiges Maghreb Orient-Express Merken Spéciale Journées Cinématographiques de Carthage en Tunisie Le cinéma tunisien connaît un véritable renouveau depuis la révolution. Une nouvelle génération raconte l'avant et l'après 2011. Le succès est au rendez-vous en Tunisie et à l'étranger. Les films s'exportent bien et remportent des prix prestigieux comme à Berlin, Venise, Toronto et Namur. À l'occasion du 50e anniversaire des JCC, premier festival de cinéma en Afrique et dans le monde arabe, Mohamed Kaci va au plus près de la ''movida'' tunisienne, en compagnie de celles et ceux qui l'incarnent dans la fiction, le documentaire ainsi que le court-métrage. Invités : - Majd Mastoura, acteur, à l'affiche de ''Hedi'' de Mohamed Ben Attia, Ours d'or du meilleur acteur et prix de la meilleure première oeuvre à la Berlinale 2016. Notamment produit par les frères Dardenne, ''Hedi'' est le portrait d'un Monsieur Tout-le-Monde qui rêve d'une autre vie ; le film sera également projeté le 6 novembre au Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec (France). - Anissa Daoud, actrice, productrice de ''Demain dès l'aube'' de Lotfi Achour, en compétition officielle long-métrage. Le film raconte les destins croisés de trois jeunes dans une Tunisie post-révolution qui oscille entre espoirs et déceptions. - Mohamed Challouf, réalisateur de ''À l'ombre du baobab'' (Grand prix du Djerba Doc Days 2016), responsable du 50e anniversaire des JCC. Le film trace le portrait de Tahar Chériaa, père du panafricanisme cinématographique et fondateur des JCC en 1966. C'est aussi l'histoire de son amitié avec les pionniers du cinéma en Afrique qui ont déployé toute leur énergie pour créer les premières images authentiques de l'Afrique postcoloniale. - Kaouther Ben Hania, réalisatrice de ''Zaineb n'aime pas la neige'', en compétition officielle long-métrage. En 2009, Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère à Tunis depuis la mort accidentelle de son père, jusqu'au jour où sa mère souhaite refaire sa vie au Canada. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mohamed Kaci Originaltitel: Maghreb Orient-Express