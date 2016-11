TV5 12:10 bis 12:57 Sonstiges Internationales Merken Cet ancien ambassadeur en Haïti a été à la tête du Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères, avant d'être nommé coordonnateur national du Renseignement français. Il est aujourd'hui candidat aux élections législatives de 2017 dans la 9e circonscription des Français de l'étranger. Habitué des crises, il sera interrogé sur la menace terroriste que fait peser l'État islamique sur la France et ses partenaires, notamment en Afrique de l'Ouest et du Nord. Il évoquera les opérations en cours à Mossoul, mais également la campagne électorale française. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Dessaint (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI), Christophe Ayad (''Le Monde'') Gäste: Gäste: Didier Le Bret (diplomate, coordonnateur du Renseignement français) Originaltitel: Internationales