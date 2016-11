TV5 06:26 bis 06:53 Sonstiges Wari Focus : favoriser l'accès à la planification familiale au Bénin / Dossier : innovations ouest-africaines en matière de santé Merken Au sommaire : "Focus : favoriser l'accès à la planification familiale au Bénin" : Au Bénin, l'UNFPA, en collaboration avec des partenaires publics et privés, veut favoriser l'accès à la planification familiale. Ces investissements ont pour but de contenir la dynamique démographique afin que le pays puisse profiter pleinement des bénéfices du dividende démographique. "Dossier : innovations ouest-africaines en matière de santé" : Le Forum de la CEDEAO des bonnes pratiques en santé organisé par l'OOAS à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, a mis en lumière des innovations ouest-africaines. Ces innovations portent sur les réformes institutionnelles, les technologies sanitaires et le transfert des connaissances. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wari