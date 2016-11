TV5 04:26 bis 04:53 Sonstiges À bon entendeur Pistaches: la guerre de l'or vert! CH Merken C'est une petite noix qui s'invite à l'apéro, ou qui se croque en snack vite fait: la pistache est de plus en plus consommée dans le monde entier. Mais d'où viennent les pistaches, quelles en sont les variétés, comment les cultive-t-on et comment sont-elles torréfiées? Sont-elles toutes bonnes à consommer? ABE a mis son nez dans ce business florissant, dominé par deux grands acteurs: les Etats-Unis et l'Iran. Car oui, ces deux pays s'affrontent aussi sur le terrain de la pistache, une guerre de l'or vert, qui se poursuit malgré la levée récente des sanctions internationales contre l'Iran. ABE vous propose un reportage exceptionnel en Iran, dans les vergers de pistaches, au moment de la récolte, mais aussi en Suisse chez un spécialiste de la torréfaction. Une émission complétée par des tests pour détecter les teneurs en aflatoxine, une moisissure toxique pour les personnes fragiles, des tests de pesticides et une mesure des taux de sel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Manuelle Pernoud Originaltitel: À bon entendeur