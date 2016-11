TV5 00:10 bis 02:00 Sonstiges Pourquoi personne me croit? F 2013 Merken Tout accuse Sébastien, 13 ans, d'avoir tué son père. Médias, policiers, jusqu'à sa propre mère, la culpabilité de l'adolescent ne fait aucun doute. Traqué, il est caché par deux garçons de la cité voisine. Avec l'aide de la demi-soeur de Sébastien, ils vont tenter de découvrir la vérité... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Batyste Fleurial (Sébastien) Bruno Wolkowitch (Ligier) Caroline Proust (Jeanne) Bouzid Berkai (Kévin) Mylad Chennifa (Thomas) Gérard Croce (Berrigo) Scali Delpeyrat (Didier Geoffrey) Originaltitel: Pourquoi personne me croit? Regie: Jacques Fansten Drehbuch: Jacques Fansten, Noémie Fansten Musik: Jean-Marie Sénia