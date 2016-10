RTL 9 01:20 bis 02:10 Sonstiges Brigade du crime Un tramway pour l'enfer D 2001 Merken Petzold et Werneke attaquent la bijouterie Dahm, mais les choses se compliquent lorsque le propriétaire se met à leur résister. Les cambrioleurs s'enfuient ensuite en tramway, et tombent dans la même rame que le Commissaire Principal Trautzschke qui connaît Petzold de son club de boxe, et qui va bientôt devenir leur otage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Gabriel Merz (Miguel Alvarez) Wolf Roth (Matthias Petzold) Robinson Reichel (Wolfgang Wernecke) Dieter Jasslauck (Dahms) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Nikolaus Schmidt Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming