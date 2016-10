ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Botschaft der 12. Etruskerstadt D 2010 Stereo 16:9 Merken Isidoro Falchi (1838-1914) ist Arzt und Stadtrat einer kleinen Gemeinde in der südlichen Toskana. Seine wahre Passion ist jedoch die Erforschung des alten Volkes der Etrusker. Der Hobby-Archäologe Falchi hat sich ein Ziel gesetzt: Er will die letzte, bisher unentdeckte Stadt des etruskischen Städtebundes finden - Vetulonia, Mythos und Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Regie: Andreas Sawall